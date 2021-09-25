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Затопило машины и дома, пронесся смерч. Сочи оказался под водой после мощного ливня (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 сентября, 23:46
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Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1
Сильные проливные дожди вызвали множество затоплений
Сильные проливные дожди вызвали множество затоплений / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за сильного ливня затопило курортный Сочи (Россия). На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как улицы города превратились в реки.

Под водой оказались машины, стоявшие на дороге. Затопило и частные дома.

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Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1, которые должны были состояться сегодня.

А возле села Джубга – пронесся мощный смерч. Информации о пострадавших нет.

Последствия урагана "Ида" в США

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В результате урагана "Ида", который недавно обрушился на северо-восток США, погибли по меньшей мере 82 человека.

  • Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены, поскольку ослабевший до шторма ураган "Ида" принес проливной дождь и угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых районах северной части Средней Атлантики.
  • Власти Нью-Йорка запретили всему транспорту, кроме спасательных служб, выезжать на улицы города до 5 утра.
  • Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в Twitter сообщила, что в городе объявлено чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от стихии.
  • Также объявлено чрезвычайное положение в Нью-Джерси, где уровень воды в населенных пунктах достиг 8 футов (2,5 метра).

Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Ида" в США развернул течение Миссисипи.

Также напомним, на южное побережье США обрушился мощный ураган.

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