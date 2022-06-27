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Зеленько: Почти половина военной промышленности России – это фейк

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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27 июня, 18:38
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Без западных поставок армии России придется вооружаться советскими ППШ
Фактически, вся технология производства никакого отношения к России не имеет. Фото: коллаж "Сегодня"
Фактически, вся технология производства никакого отношения к России не имеет. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин маниакально пытается копировать своего кумира Иосифа Сталина. Но чем больше он пытается его копировать, тем сильнее хозяин Кремля становится похожим на лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

Об этом, а также о том, почему в России не сработает импортозамещение, рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Пояснює Панюта на Youtube-канале Украина 24.

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Психологический гибрид Сталина и Гитлера

- В России произошла череда странных смертей. Несколько дней назад того, кто носил ядерный чемоданчик для Путина – его нашли с тяжелым ранением. Неизвестно, связано ли это с какими-то финансовыми махинациями или личным перераспределением пространства вокруг Путина, но все, что касается окружения Путина, все что касается вооружения России, это сейчас нас, украинцев, беспокоит. Скажите пожалуйста, что там сейчас происходит, и есть ли здесь прямая связь?

- Есть две новости и обе плохие. Первая: Путин маниакально, и это уже, видимо, вне здравого смысла, пытается копировать своего кумира Сталина. Но чем дальше он его пытается копировать, тем больше получается Гитлер, и это как раз есть вторая новость. То есть мы сейчас имеем психологический гибрид Сталина и Гитлера, но между ними было очень много общего и, в первую очередь, это зачистка окружающих вокруг себя.

Вот сейчас выдвинулся Медведев, потому что он взял на себя роль Гимлера. Он хочет уничтожать, убивать, он готов создавать концлагеря. Путину такой нравится, ему такой подходит. Кто не будут показывать кровавые, жестокие клыки, те будут уничтожаться. Они могут не выполнить задачу. Не потому, что они шпионы, а потому что испугаются, потому, что своя шкура ближе к телу и потому, что воровать они привыкли больше, чем воевать. Поэтому вот эти зачистки – это зачистка воров, для того, чтобы остались патологические убийцы и извращенцы.

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Другой момент связан с тем, что провалились главная операция. Это даже не операция в Украине, это операция импортозамещения. Схема, которую окружение Путина придумало, была проста как дверь. Он ставил задачу как Сталин ставил задачу спецслужбами – украсть технологические секреты, украсть документацию и, в конце концов, украсть образцы техники для того, чтобы сделать свою. Т-34 это полная копия танка украинского ничего своего советского никогда не существовало.

Фейковые заводы, шантаж и террор

- И так продолжается до сегодняшнего дня?

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- Да, но при Сталине воровали технологии и жалко их копировали. Поступали примитивным китайским путем – мы купим авто, разберем, а затем сделаем копию. Будет ехать не так хорошо, но приблизительно ехать. У Путина такой ​​идеи нет. Остаются деньги, шантаж и террор. Успеха большого нет и тогда его чиновники сделали простую вещь – они наладили поставку западных изделий сюда, выдавая за то, что это они делают. То есть фейковый завод где-то на Урале, который вроде бы делает системы управления огнем и его показывают Путину, он доволен. А потом какая-нибудь Литва или Польша, или еще кто-нибудь перекрывает поставки и обнаруживается, что никакой завод ничего не выпускает.

- Это выпускалось на Западе и привозилось под видом произведено на Урале?

- Под видом сделанного, так. Представьте сколько денег на такой завод вынимают из бюджета, хотя на самом деле сделана просто обычная торговая схема: что-то платится, но гораздо больше крадется.

- Эти странные смерти банкиров или вокруг "Газпром" бизнес-проектов – это именно следствие того, что эти схемы начали проявляться?

Они начали рушиться потому, что все воры. Фактически вся технология никакого отношения к России не имеет и если Россия будет выпускать танки, то они просто не едут, беспилотники – не летают, ничего там нет. Как только логистические цепочки поставки прекращаются, то надо доставать Т-62, пулеметы Шпагина (ППШ) и вооружаться тем, что украл в свое время Сталин и его миньоны.

Воруют деньги фурами

- Когда мы говорим об украдено, о каких цифрах может идти речь?

- Когда мы говорим об украденном на фэйковых заводах и на производстве, мы говорим о триллионах рублей. Миллиард рублей – это где-то 50 миллионов долларов. Это очень мизерная сумма для верхушки путинской иерархии. Путинская верхушка начинается от 2-3-звездного генерала. Это уже ставки: 100, 200, 500 миллионов долларов. За такую ​​хорошую операцию там цифры вообще абсолютно безумные. Энергоносители – бюджет России колоссальный. Европа его наполняет настолько быстро, что сейчас его не успевают разворовывать. Если раньше они могли это все перекачивать на Запад, то теперь это не чемоданы, это не комнаты с деньгами, это фуры с деньгами.

Обманывают даже Путина

- Но это же не может делаться без ведома Путина? Он точно знает – что, где и сколько было украдено, насколько каждый человек или каждая вертикаль обогатились?

- Он очень хочет все знать, но он не знает этого во многих моментах, потому что есть цепочки криминальные, которые замкнуты сами на себя. И почему происходят эти смерти – происходит зачистка внутри. Они обманывают Путина, они ходят по тонкому лезвию. Когда воруют триллионы, нужно это как-то скрыть. Для этого лучше всего – труп. На труп можно списать что угодно.

Кто следующий?

- Если прогнозировать дальше, то кому может грозить в ближайшем будущем такая же печальная участь?

- Тот кто будет наиболее компромиссный и миролюбивый, тот, кто не скажет, что надо немедленно
наносить ядерный удар по Европе. Ибо почему, по существу, Медведев так активен? Почему Соловьев? Почему все остальные? Пока они являются этакими зубами акулы, они Путину нужны, и даже если всплывет, что они его грабили, то в сравнении с тем, что они могут в его больной фантазии выполнить задачу покорения Европы, они ему нужны.

Кстати, никто же эту задачу не отменял. Почему-то мы забыли, что 3 года назад, в мае, была так называемая доктрина Герасимова 2.0. Это было открытое выступление в Академии генерального штаба русской армии, двухчасовое выступление начальника генерального штаба, на котором он провозгласил доктрину захвата Европы, военного захвата Европы, поэтапно. И эту доктрину никто не отменял. То есть от открытой войны с применением тактического ядерного оружия никто не отказывался.

Зачем России захватывать Европу?

- Если сейчас Россия имеет возможность получать 1 миллиард евро от торговли с Европой, зачем ее захватывать и уничтожать, ничего не получив в итоге?

- Вот здесь срабатывает очень низкий уровень развития всех миньонов и его самого. Он решил это как обычный гопник, который останавливает в подворотне человека с кошельком. Человек отдает ему деньги и у него фантазия: "ага, так если я его убью, то у него в карманах будет еще больше денег". А то, что это зарабатывает живой человек, а не таскает с собой килограммы денег, до него не доходит. То есть он думает, что если Германия может платить 1 миллиард в день, то если он зайдет в Германию, то он получит 100 тысяч миллиардов, и сразу они все будут его, и немцы тут же начнут работать на него, и он будет опять такой же великий, переплюнув своего кумира Сталина. Фантазии примитивного криминального гопника.

- Когда мы говорили о фейковых заводах в России – насколько высок процент таких производителей, созданных для картинки?

- От 25 до 30 процентов. То есть, фактически, от четверти до трети ВПК России – это фейк.

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