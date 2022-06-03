Жданов: Путин повторяет ошибки Гитлера перед проигрышем в войне

Президент РФ в очередной раз сменил руководителя "спецоперации"

Путин ведет себя как Гитлер перед проигрышем войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Меняя руководителей "спецоперации" президент России Владимир Путин повторяет ошибки нацистского диктатора Адольфа Гитлера, которые последний совершал весной 1945 года. Именно тогда Гитлер пытался изменить ход войны, каждую неделю меняя фельдмаршалов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.

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Он отметил, что ситуация со сменой руководителей "спецоперации" играет на руку Украине. Поскольку это вносит неразбериху и сумятицу в рядах войск. Кроме того, в России уже поддают репрессиям военачальников второго-третьего эшелона, что дестабилизирует действия военного руководства и заставляет каждое последующее "поколение" военачальников задуматься о своей возможной судьбе.

"Кстати, вот эта ситуация с частой сменой полководцев полностью соответствует весне 1945 года, когда Гитлер менял каждую неделю фельдмаршалов, надеясь, что каждый новый им назначенный фельдмаршал в кратчайшие сроки изменит ход военной кампании", – рассказал Жданов.

В Кремле нашли замену "сирийскому мяснику"

Вместо российского генерала Александра Дворникова группировкой российских войск в Украине уже неделю командует генерал Геннадий Жидко. Он бывший командующий Восточным военным округом. Также Жидко был начальником штаба группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.

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Как известно, в Кремле продолжают зачищать ряды военного командования после неудач в Украине. Российский генерал Александр Дворников, которому в апреле было поручено командование войной на украинской территории, уже две недели не появляется на фронте, сообщает The New York Times.

Президент России Владимир Путин в апреле назначил нового командующего, генерала Александра Дворникова, что многие расценили как признание того, что первоначальный военный план России провалился.

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