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Жданов раскрыл план России по захвату Молдовы

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 мая, 20:35
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В самом широком месте территория Приднестровья составляет 34 км
В Молдове войска России уже построили систему блокпостов.
В Молдове войска России уже построили систему блокпостов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Молдове российские оккупанты уже построили систему блокпостов. При этом войска России ждут подкрепления со стороны моря.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Україна24".

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Право сервитута

"Без этого (подкрепления – ред.) все, что они могут – только раскачивать ситуацию в самой Молдове, – либо террористическими актами, либо демонстрационными действиями", – отметил он.

По словам эксперта, в самом широком месте территория Приднестровья составляет 34 км. ВСУ по дальности стрельбы могут покрывать всю территорию Приднестровья:

"Поэтому без подкрепления враг не сможет пробиться или нанести нам военный вред. С политической точки зрения я бы на месте российского Генштаба захватывал Молдову".

Жданов убежден, что если подкреплению удается прорваться в этот регион, то политический захват Молдовы, ее принуждение к капитуляции и договор с Россией – логичный сценарий. Тогда Россия может требовать право сервитута.

"Есть такое в международном праве определение: когда страна находится в анклаве, сопредельные государства должны предоставить коридор для связи с этой страной. Это сродни ситуации в Азербайджане или с территорией Карабаха, с Арменией. У них двусторонние коридоры. Скорее всего, именно такой вариант РФ планирует провернуть в Украине", – рассказал эксперт.

Также Жданов подчеркнул, пока ВСУ удерживают контроль над островом Змеиный, России это не удастся.

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Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в Приднестровском регионе Республики Молдова находятся в боевой готовности. Враги могут напасть в любой момент.

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