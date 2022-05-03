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Жданов: Россия положила глаз на Молдову, но есть проблема

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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3 мая, 14:12
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Украина не позволит РФ перебросить войска, говорит эксперт
Олег Жданов прокомментировал новые военные планы РФ
Олег Жданов прокомментировал новые военные планы РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Планы России по нападению на Молдову – это авантюра. Ситуацию будут нагнетать. Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24"

Жданов прокомментировал тревожные новости о возможном нападении России на Молдову — возможно ли это и какие риски несет для Украины.

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"Я бы задал встречный вопрос: чем нападать? Дело в том, что та группировка может сегодня казаться сильнее, чем вся молдавская армия, но в любом случае это будет авантюра, если они имеющимися силами попытаются что-то захватить в Молдове", — сказал он.

Военный эксперт объясняет, что переброс войск Российская Федерация может осуществить только через нашу или румынскую территорию. Румыния является членом НАТО. А мы не дадим возможности перекинуть эти войска ни через воздушное пространство, ни по сухопутному пути. Поэтому этот план, как отмечает Жданов, может так и остаться планом. Хотя ситуацию по дестабилизации Молдовы Россия будет продолжать и дальше.

"Главная задача – создать иллюзию второго фронта против нас. Для того чтобы мы начали перебрасывать войска на Одесское направление и тем самым ослаблять наши другие направления. Поэтому они еще постараются раскачивать ситуацию, но думаю, что сильно они не смогут. Не хватает сил и средств, которыми они наделены сегодня", — сказал Жданов.

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