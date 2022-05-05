Жданов спрогнозировал, объявит ли Путин полную мобилизацию в России

В мире говорят о том, что 9 мая президент России может объявить войну Украине

Олег Жданов заявил, что в России прячут в информпространстве "специальную военную операцию". / Фото: ТАСС, Коллаж: Сегодня, dw.com

В Украине и мире уже не один день обсуждается новость, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить войну Украине, что позволит ему провести мобилизацию в стране. Однако также звучит мнение, что объявление полной мобилизации маловероятно.

Об этом, в частности, заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.ua.

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"Сегодня шашлыки, а завтра война"

По его словам, Россия пытается "спрятать" мобилизацию в стране:

"Это очень маловероятный сценарий. Во-первых, они даже в информпространстве сегодня прячут эту "специальную военную операцию" и пытаются ее "подвинуть" на второй план. Во-вторых, они сегодня не готовятся к такому большому празднику. Кстати, обратите внимание: они даже скрытую мобилизацию не проводят в больших городах, а пытаются ее максимально "спрятать".

По его словам, Кремль не будет "взрывать" и раздражать общество:

"Думаю, не будет ситуации, когда они пришли праздновать победу 9 мая, "деды воевали", "можем повторить", и Путин выходит и говорит: "Пошли повторять". Т.е. сегодня шашлыки, а завтра мировая война, все берут вещевые мешки и в военкомат. Такого, думаю, не будет".

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Москва готовится объявить о мобилизации в России 9 мая, несмотря на то что скрытая мобилизация на территории РФ проходит уже сейчас.

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