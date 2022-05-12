Жданов: Терпение Путина лопнуло – это хороший признак

То, что президент России Владимир Путин отстранил от руководства так называемой "спецоперацией" в Украине начальника Генштаба Валерия Герасимова – это очень хороший признак для Украины.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов ведущим Евгению Киселеву и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".
"Мы можем закончить войну"
"Несмотря на то, что многие должностные лица (например, глава Центробанка, министры финансов и сельского хозяйства) подавали рапорты об отставке, Путин никому ничего не подписал. Он сказал, что все выводы будет делать после войны", – рассказал Жданов.
По его мнению, если терпение Путина лопнуло – это значит, что Генштаб "накосячил настолько", что президент России готов принимать кадровые решения уже сейчас:
"Это очень сильно деморализует и разбалансирует работу Генштаба Вооруженных сил России. Это нам на руку. Кто бы ни пришел – Дворников, например, по кличке "мясник" – пока он наладит работу штаба, пока он расставит своих людей, мы можем закончить войну".
Также военный эксперт прокомментировал версию журналиста-расследователя Христо Грозева о том, что генерал-полковник РФ Александр Дворников – тяжело пьющий человек.
"Интересная информация. Я слышал, что Герасимов тоже. Видно, у них такая ментальность в России или традиция. Чем выше должность, те больше пьют. Вспомните Дмитрия Медведева, который вообще, по-моему, не выходит из состояния "легкого" алкогольного опьянения, что позволяет ему спать на всех совещаниях".
Также Олег Жданов рассказал, что будет, если Российская Федерация разместит на острове Змеиный систему противовоздушной обороны типа С-300, т.е. дальнего радиуса действия, а также крылатые ракеты.