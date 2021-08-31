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Жена находящегося под санкциями Козака получила в России новую личность

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
31 августа, 22:35
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Под паспортом и ИНН Натальи Лавренюк на сайте российской налоговой службы теперь числится некая Светлана Жучкова

Российская налоговая служба полностью сменила имя и фамилию гражданской жене Тараса Козака, который находится под украинскими санкциями. Теперь Наталья Лавренюк – Светлана Жучкова.

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Об этом со ссылкой на журналистов программы "Схемы" пишет "Радио Свобода".

При этом дата и место рождения, серия и номер паспорта и индефитикационный номер у "Жучковой" на официальном сайте Федеральной налоговой службы России те же, что ранее у Лавренюк. Также там указана такая же недвижимость в собственности.

Следует отметить, что на Наталью Лавренюк оформлено значительное количество недвижимости и бизнеса, в частности квартира в Москве стоимостью 13 млн долларов, и доля в нефтяном бизнесе в России, деятельность которого легла в основу украинских санкций.

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При этом еще по состоянию на февраль 2021 года этот же ресурс указывал, что эти документы принадлежат Наталье Николаевне Лавренюк 1975 года рождения.

Кто такой Тарас Козак

Соратник Медведчука Тарас Козак подозревается в совершении государственной измены, покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил арестовать имущество подозреваемого в госизмене народного депутата Тараса Козака.

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