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Жена Навального молча вернулась в Россию из Германии: видео

22 февраля, 18:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Юлию Навальную заметили в московском аэропорту

Жена осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Россию из Германии, куда она улетела 10 февраля.

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Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Юлия Навальная прилетела утром 22 февраля в Москву из Франкфурта-на-Майне. При этом дети пары – дочь и сын – остались за границей.

По прилету Навальная молча проследовала от самолета в ожидавший ее автомобиль, не став отвечать на многочисленные вопросы журналистов и не сделав заявлений.

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Чем она занималась в Германии, неизвестно. За время отсутствия в России Юлия Навальная пропустила рассмотрение апелляции на замену условного срока ее мужу на реальный – 3,5 года колонии, а также приговор по делу о "клевете" на ветерана Игната Артеменко.

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По данным некоторых немецких СМИ, ее визит в ФРГ имел "частный" характер. Вероятно, она посещала сына, который остался в Германии.

Напомним, что 18 января Алексей Навальный был арестован в Москве по возвращению из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". Все это время Юлия находилась вместе с ним.

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Россия Германия Москва Алексей Навальный Юлия Навальная
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