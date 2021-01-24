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Женщина, которую ударил омоновец во время акции в поддержку Навального, находится в реанимации

24 января, 09:30

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Женщина находится в бессознательном состоянии

54-летняя петербурженка Маргарита Юдина, которая пострадала на массовой акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, находится в бессознательном состоянии.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"54-летняя петербурженка Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от омоновца в Петербурге – он ударил её ногой, – находится в бессознательном состоянии", – говорится в сообщении.

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У женщины серьезная травма головы, а за ночь ей стало хуже. Она находится в реанимационном отделении.

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Ранее стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Напомним, в России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.

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Россия протесты женщина Алексей Навальный
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