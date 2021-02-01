Жену Навального оштрафовали за участие в митинге

Жену российского оппозиционера Алексея Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей (около 7,5 тысяч гривен) за участие в акции протеста в поддержку ее мужа, которая прошла 31 января в Москве.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Щербинский районный суд Москвы признал Навальную виновной в административном правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Создание помех движению общественного транспорта во время митинга").

Напомним, что минувшие выходные стали в России вторыми подряд, когда жители страны выходили на протесты в поддержку Алексея Навального. которого арестовали в аэропорту Москвы по прилете после лечения в Германии.

По данным правозащитников, в одной только Москве в этот день были задержаны 1450 человек, а всего по всей стране задержали более 4 тысяч участников акций (включая более 80 журналистов). Это значительно больше, чем на прошлой неделе, когда были задержаны около 3,5 тысяч человек.

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