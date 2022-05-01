Жила на вилле, роды принимала эмигрантка: швейцарская газета узнала о тайных детях Путина и Кабаевой

Издание пишет, что один из детей родился в Москве

SonntagsZeitung пишет о рождении Алиной Кабаевой двух сыновей от Владимира Путина. / Фото: Associated Press, Коллаж: Сегодня

Российская гимнастка Алина Кабаева родила двух сыновей от президента Российской Федерации Владимира Путина. Первые роды прошли в Швейцарии.

Об этом пишет швейцарская газета SonntagsZeitung, ссылаясь на свои источники.

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Рождение детей

Как отмечается, гимнастка родила двух детей в 2015 и 2019 годах. Первый ребенок родился в Лугано (город в швейцарском кантоне Тичино – ред.), а второй сын по "решению президента" – в Москве.

При этом что в первый, что во второй раз роды принимала гинеколог, работающая в клинике Сант Анна в кантоне Тичино. Она родилась в России, но более 30 лет назад эмигрировала в Швейцарию.

Источник SonntagsZeitung сообщил, что гинеколог была знакома с президентом России еще с юношеских лет в Санкт-Петербурге и "продолжает поддерживать доверительные отношения". Ради вторых родов она даже приехала в Москву.

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Кроме этого, отмечается, что во время беременностей Алина Кабаева приезжала в Лугано, останавливаясь на вилле в коммуне Коллина д'Оро в пригороде Лугано или в отеле Principe Leopoldo. Собеседник издания описал Кабаеву как "очень приятную женщину, настоящую спортсменку, очень прямолинейную".

Два или три ребенка?

США не решились на санкции против Алины Кабаевой. В публикации The Wall Street Journal было указано, что американские чиновники опасаются, что Путин расценит санкции "как личный удар", что может привести к дальнейшей эскалации отношений между Россией и США. При этом правительство США считает гимнастку матерью как минимум троих детей Путина.

Также издание Page Six опубликовало информацию, что Кабаева родила Путину двух сыновей в 2009 и 2013 годах, а в документах детей записали на сестру Алины.

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Напомним, в 2019 году упоминалось о том, что Алина Кабаева родила – на свет появились два мальчика. Тогда у гимнастки от комментариев относительно рождения двойни отказались.

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