Жириновский предложил сжечь тело Ленина или продать за миллиард

Одиозный российский политик Владимир Жириновский ранее уже пытался "забронировать" себе место в мавзолее рядом с Лениным, а теперь предлагает продать тело вождя за миллиард долларов.

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Об этом сообщают "Известия".

Лидер ЛДПР таким образом ответил на идею американского художника Дэвида Датуна приобрести тело Ленина.

"Я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до 1 млрд долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога… Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним", – сказал Жириновский.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Кадыров, Жириновский и Поклонская решили захоронить Ленина. По мнению крымской предательницы, "смотреть на труп в центре столицы РФ – это по меньшей мере негуманно и не по-человечески".

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А вот президент РФ Владимир Путин сравнил тело Ленина с мощами святых . Он считает, что кодекс строителей коммунизма является сборником выдержек из Библии. Он отметил, что коммунистическая идеология сродни христианству, так как понятия свободы, братства, равенства и справедливости заложены в Священном писании.

Владимир Жириновский выступил в Госдуме

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