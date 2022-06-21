"Жители Литвы ощутят последствия". Секретарь Совбеза РФ Патрушев пригрозил Вильнюсу из-за запрета на транзит грузов

Россия внезапно начала военные учения в Калининградской области

Николай Патрушев пригрозил Литве ответными мерами. Фото: коллаж "Сегодня"

После остановки Литвой транзита российских грузов в Калиниград, в город на Балтийском море прибыл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев. Там он провел совещание по вопросам национальной безопасности, на котором выступил с угрозами для литовского народа, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

"Россия в ближайшее время ответит на ограничение транзита через Литву в Калининградскую область. Последствия российских ответных мер окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", – заявил Патрушев.

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За день до этого РФ внезапно начала военные учения в Калининградской области.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Литовские железные дороги с субботы, 18 июня, прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России.

Подробности

Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых из регионов России.

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Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов:

стройматериалы;

цемент;

металлы.

Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в РФ могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

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Также мы информировали, что после того, как Кремль начал кровопролитную войну в Украине, многие литовские компании начали отказываться от импорта российской нефти и природного газа. А 3 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что Литва больше "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа".