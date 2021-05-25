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Жители ОРДЛО с паспортами РФ смогут голосовать на выборах в Госдуму

25 мая, 15:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ

/ Фото: Getty Images

В России ЦИК разрабатывает вопрос голосования на выборах в сентябре 2021 года для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта.

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Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает "ОСН".

В ходе обсуждения вопроса голосования на круглом столе ранее отмечалось, что в нынешнем виде электронное голосование проблемно для жителей Донбасса.

Член президиума центрального совета одной из российских партий Александр Казаков ранее заявлял, что в ЦИК готовы рассмотреть вопрос о голосовании россиян региона через портал госуслуг.

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Также напомним, в России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

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Напомним, по данным российского МВД, за последние два года российские паспорта раздали более полмиллиона жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Мы также сообщали, что в Евросоюзе опасаются, что в будущем Москва может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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