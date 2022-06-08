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Журналист поставил в ступор Лаврова вопросом об украденном зерне у Украины (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июня, 14:04
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Глава МИД начал резко отвечать пропагандой
Сергей Лавров возмутился тем, что РФ обвиняют в воровстве зерна. Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Лавров возмутился тем, что РФ обвиняют в воровстве зерна. Фото: коллаж "Сегодня"

Главу МИД России Сергея Лаврова журналисты поставили в ступор. Так, один из корреспондентов задал вопрос чиновнику об украденном у Украины зерне. На что тот резко начал отвечать пропагандой.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Журналист Муслим Умеров спросил у Лаврова: "Что из украденного у Украины, помимо зерна, России уже удалось продать?". На что глава МИД РФ заявил, что Россия якобы не ворует и пытается "избавить восток Украины от давления неонацистского режима".

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море" – сказал Лавров.

ООН предлагает торг с РФ за украинское зерно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Взамен он предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси, пишет Wall Street Journal.

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По словам дипломатов, знакомых с вопросом, в настоящее время Россия, похоже, не ведет серьезных переговоров относительно этого предложения. По их словам, Турция, крупная черноморская страна, выразила готовность участвовать в сделке, в том числе путем удаления мин с моря и управления судоходством.

Ранее мы рассказывали, что Кремль пытается получить прибыль, продавая украденную в Украине пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки. Речь идет о странах в северной и восточной частях Африки. А также о Пакистане, Бангладеше, Шри-Ланке и Турции.

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Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

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28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
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