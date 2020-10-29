Журналист "поздравил" Путина с днем рождения ЛГБТ-флагом и был задержан

В Москве задержан журналист Ренат Давлетгильдеев, который участвовал в акции скандальной группы Pussy Riot против гомофобии.

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Об этом телеканал "Дождь" сообщает со ссылкой на комментарий самого журналиста.

7 октября, в день рождения Владимира Путина, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный. Они потребовали прекратить преследование активистов и организаций, расследовать убийства геев в Чечне и легализовать однополые партнерства.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что в июле 2020-го Мадонна заявила, что Россия оштрафовала ее на 1 млн долларов за поддержку ЛГБТ. Артистку обвинили в пропаганде на концерте, который прошел еще в 2012 году.

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Также напомним, что именно журналист Ренат Давлетгильдеев стал фигурантом секс-скандала, когда рассказал, что руководитель ЛДПР Владимир Жириновский домогался его и призвал других мужчин, которые испытали на себе домогательства Жириновского, открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков и представителей власти.

Напомним, в Киеве активисты тоже оригинально "поздравили" Путина с днем рождения: принесли под здание посольства России похоронный венок с изображением Путина, держащего табличку с названием Гаагского трибунала. После этого они лазером проецировали на диппредставительство изображение человека, похожего на президента РФ, и часть текста песни, весьма популярной у футбольных фанатов.

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