Соседка Кабаевой в квартире на миллиард. Журналисты нашли любовницу Лаврова

Светлане Поляковой принадлежит одна из самых дорогих квартир в мире и целый парк дорогих машин

Журналисты нашли лишь одно видео, где снята Светлана Полякова / Коллаж "Сегодня"

Главный дипломат Кремля Сергей Лавров, известный своими циничными заявлениями об Украине, ведет роскошную жизнь и помимо официальной жены и дочери имеет любовницу.

Об этом сообщает российский журналистский проект "Важные истории".

Реклама

Журналисты отметили, что дочь неизменного на протяжении 17 лет главы российского МИДа и верного друга президента РФ Владимира Путину живет в США. А тайная любовница – утверждают российские журналисты – обладает многомиллионной недвижимостью в России и Великобритании.



Зовут ее – Светлана Полякова и она, конечно же, сотрудница российского МИДа. Именно ее журналистам издания "Важные истории", которые признаны в России иностранными агентами – и называют любовницей Лаврова. Они нашли единственное видео с Поляковой, сделанное во время освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе.

Читайте также: Любовница Берлускони требовала 5 миллионов евро за молчание

Реклама

"Вот эта дама. Она, судя по всему, уже пару десятков лет является любовницей министра иностранных дел. В МИД об этом все знают – она ​​посещает официальные мероприятия с Лавровым. В записных книжках указана как "Светлана Лаврова", – рассказывает Мария Певчих, руководитель отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией".

Эта скромная женщина в платочке, как обнаружили расследователи, имеет недвижимость на миллиард рублей, а это $13,5 млн. Среди них одна из самых дорогих квартир в мире в элитном комплексе в центре Москвы. Как ни странно, соседка Поляковой – мать экс-гимнастки и якобы тайной любовницы Путина Алины Кабаевой. А еще эта женщина имеет огромный дом в Подмосковье, роскошные апартаменты в Сочи и целый автопарк люксовых автомобилей.

Любовные дела политиков России