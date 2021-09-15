Соседка Кабаевой в квартире на миллиард. Журналисты нашли любовницу Лаврова

Главный дипломат Кремля Сергей Лавров, известный своими циничными заявлениями об Украине, ведет роскошную жизнь и помимо официальной жены и дочери имеет любовницу.
Об этом сообщает российский журналистский проект "Важные истории".
Журналисты отметили, что дочь неизменного на протяжении 17 лет главы российского МИДа и верного друга президента РФ Владимира Путину живет в США. А тайная любовница – утверждают российские журналисты – обладает многомиллионной недвижимостью в России и Великобритании.
Зовут ее – Светлана Полякова и она, конечно же, сотрудница российского МИДа. Именно ее журналистам издания "Важные истории", которые признаны в России иностранными агентами – и называют любовницей Лаврова. Они нашли единственное видео с Поляковой, сделанное во время освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе.
"Вот эта дама. Она, судя по всему, уже пару десятков лет является любовницей министра иностранных дел. В МИД об этом все знают – она посещает официальные мероприятия с Лавровым. В записных книжках указана как "Светлана Лаврова", – рассказывает Мария Певчих, руководитель отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией".
Эта скромная женщина в платочке, как обнаружили расследователи, имеет недвижимость на миллиард рублей, а это $13,5 млн. Среди них одна из самых дорогих квартир в мире в элитном комплексе в центре Москвы. Как ни странно, соседка Поляковой – мать экс-гимнастки и якобы тайной любовницы Путина Алины Кабаевой. А еще эта женщина имеет огромный дом в Подмосковье, роскошные апартаменты в Сочи и целый автопарк люксовых автомобилей.
Любовные дела политиков России
- Самая известная история, конечно же про Владимира Путина. Ему приписывают многолетний роман с бывшей гимнасткой, депутатом Госдумы и ныне председателем совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алиной Кабаевой.
- Есть информация, что у министра обороны Сергея Шойгу тоже есть любовница. Это Елена Шебунова, которая владеет роскошным поместьем рядом с резиденциями давних знакомых Путина — миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов.