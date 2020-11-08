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Жванецкого похоронят в Москве в понедельник

8 ноября, 23:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Церемония будет закрытой

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который умер 6 ноября, похоронят в понедельник, 9 ноября, в Москве (Россия).

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Об этом сообщил представитель писателя Олег Сташкевич, передает "Интерфакс".

Он также еще раз напомнил, что церемония будет закрытой из-за ситуации с коронавирусом.

"Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве", – рассказал Сташкевич.

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Напомним, в связи со смертью Михаила Жванецкого в Одессе 7 ноября официально объявлен днем траура.

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Кроме того, в Одессе намерены установить памятник выдающемуся земляку. Идею его установки предложил мэр города Геннадий Труханов – в ближайшее время должны объявить конкурс.

Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

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Москва похороны дата Михаил Жванецкий
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