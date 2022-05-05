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Золотая жизнь семьи Кадырова: тайные супруги, элитные курорты, дворцы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 мая, 23:59
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Путин позволяет Кадырову воровать
Кадыров и его семья живут в роскоши, пока другие россияне живут от зарплаты до зарплаты/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кадыров и его семья живут в роскоши, пока другие россияне живут от зарплаты до зарплаты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Кадыров беззастенчиво грабит самый бедный и дотационный регион РФ. Пока одни люди в РФ сидят без денег, то его семья отдыхает на роскошных курортах.

Об этом говорится в сюжете журналистки Татьяны Малаховой для проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Україна 24".

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Пока войска главы Чечни Рамзана Кадырова снимают видео об обстрелах мирного населения Украины, он призывает Путина захватить украинские города, названий которых не знает.

Кадырова называют "хозяином Чечни", а о его богатствах ходят легенды. Сейчас его семья отдыхает в Дубае. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишут журналисты "Украинской правды".

Семья Кадырова прилетела на виллу на прошлой неделе на самолете стоимостью около 80 млн. долларов. Журналисты получили фото виллы Кадырова на известной насыпной пальме Дубая Джумейра. Апартаменты вдвое меньше там сейчас можно приобрести за 7 млн долларов: мелочи, по сравнению с состоянием главы наиболее дотационного региона РФ.

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Кадыров налево и направо дарит элитные авто, впрочем, на него не зарегистрирован ни один, только два земельных участка площадью более 32 тысяч квадратных метров и дом на 2344 квадрата. На его первую жену и мать 12 детей записано 209-метровую квартиру. Жена Кадырова публично выразила согласие на его женитьбу еще на одной женщине. Поэтому мужчина случая не упустил.

Вторую жену Фатиму Хазуеву Кадыров увидел на единственном в Чечне конкурсе красоты в 2006 году. Все, что с ней связано, держится в секрете. Кроме недвижимости, которую Хазуева, как чиновница администрации своего мужа, должна указывать в декларации. Женщина имеет дворец с территорией, размером в два футбольных поля. Дворец Хазуевой в Грозном находится прямо напротив дворца самого Кадырова. Кроме того, тридцатилетняя Хазуева владеет как минимум тремя квартирами в Москве общей стоимостью в пол миллиарда рублей, то есть более семи миллионов долларов.

Кстати, у первой жены Кадырова Медни также есть несколько квартир в Москве. Кадырову приписывают и третью жену – местную певицу Аминат Ахмадову, которая также имеет дворец и общих с главой Чечни детей, и поет песни о его первой жене.

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Откуда такие богатства у руководителя беднейшего региона федерации? Только в прошлом году в Чечне выделили почти 52 млрд рублей. Местные оппозиционные блоггеры убеждены, что часть этих средств оседают в карманах самого Кадырова. Кроме того, у Кадырова есть фонд имени его отца, куда, опасаясь репрессий, жертвуют местные бизнесмены.

"Это кремль выделяет средства на строительство, Кадыров эти деньги ворует. Часть денег таки идет на строительство, но Кадыров выдает это за благотворительность", — убежден чеченский оппозиционный политик и блогер Тимсо Абдурахманов.

Путину все известно, и Кадырову разрешается больше, чем другим. Бункерный вождь продолжает накачивать миллиардами россиян подверженный бунту регион, который Кадыров держит в страхе. Он неоднократно заявлял, что готов выполнить любой приказ где угодно. Именно такие жестокие и беспринципные марионетки и нужны Путину. Собственно, такие же как он сам.

Кадырова снесут чеченцы

Политолог Рамис Юнус убежден, что главу Чеченской республики Рамзана Кадырова устранят свои же, как только личная власть президента РФ Владимира Путина ослабнет.

Перспектив у него после падения кремлевского режима – никаких, убежден политолог.

"Завтра же с Кадыровым разберутся, более того, свои же чеченцы. К нему накопилось много вопросов не только у них, но и у жителей соседних регионов. Чужие этим заниматься не будут, руки не дойдут. Чеченцы, которые были в свое время за Джохара Дудаева и Аслана Масхадова, сами решат вопрос", – сказал он.

Политолог убежден, что дела обстоят несколько иначе, чем преподносит путинская пропаганда.

"Надо знать Чечню. Я как уроженец Кавказа, понимаю, что не все так, как это пытаются показать. Путин сам и создал страшилку, чтобы пугать гражданское население Украины. Мол, придут головорезы с отличным от русских менталитетом. Для этого чеченцев отправили в Украину", – отметил он.

По мнению Юнуса, в реальности чеченские подразделения ничего собой не представляют как военная сила. Они нужны, чтобы внушать страх. Что касается Кадырова, ему отведена конкретная роль, которая предполагает также участие в междоусобных разборках в РФ.

"История показывает, военное поражение – это смерть режима. Так бывает всегда", – подытожил Юнус.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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