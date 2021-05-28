Українська
$ 27,53
33,57
  1. Мировые новости
  2. США

150 учреждений в 24 странах. Россия совершила новую массированную кибератаку

28 мая, 09:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Microsoft уличили кибергруппировку Nobelium в попытке взлома 3 тыс. электронных адресов для сбор развединформации

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

Реклама

Об этом в своем блоге 27 мая заявил вице-президент компании Том Берт.

По его словам, атаку совершила хакерская группировка Nobelium, причастная к атаке на американскую IT-компанию SolarWinds в 2020 году.

Изначально получив доступ к одной из электронных почт Агентства США по международному развитию (USAID), они разослали 25 мая фишинговые письма на около 3 тыс. адресов.

Перейдя по ссылке в письме пользователи автоматически скачивали вирус, который имеет широкий спектр действий – от кражи данных до заражения других компьютеров в сети. Конечной целью хакеров был сбор развединформации.

В тренде
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Протасевича задержали 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

В целом, пострадали более 150 организаций в 24 странах, как минимум четверть которых связана с международным развитием, гуманитарной и правозащитной деятельностью.

Занимающаяся вопросами кибербезопасности фирма Volexity тоже зафиксировала атаки. По ее информации, злоумышленники "вероятно, добились некоторого успеха во взломе целей".

Напомним, ранее в этом месяцев США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за хакерской атаки на крупнейший на восточном побережье трубопровод компании Colonial Pipeline.

Видео: Сегодня

А в марте российских хакеров обвинили в похищении тысяч электронных писем чиновников Госдепартамента США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над Беларусью
Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над БеларусьюСША
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночь
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночьУкраина
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в УханеСША
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирус
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирусСША
В Силиконовой долине произошла бойня: фото с места трагедии
В Силиконовой долине произошла бойня: фото с места трагедииСША
На агрессию ответим: что еще Блинкен сказал Лаврову при встрече
На агрессию ответим: что еще Блинкен сказал Лаврову при встречеСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять