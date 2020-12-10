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18 штатов США потребовали отменить результаты выборов – Трамп

10 декабря, 20:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Техас и еще 17 штатов будут добиваться непризнания подсчета бюллетеней

Власти 18 штатов США будут добиваться отмены результатов президентских выборов в ключевых штатах страны.

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Об этом в своем Twitter написал действующий глава государства Дональд Трамп.

Стоит отметить, что накануне генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон потребовал от Верховного суд США признать недействительными результаты голосования в так называемых "неопределившихся" штатах: Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине. В них всех победил кандидат-демократ Джо Байден.

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"Как минимум 17 штатов присоединились к Техасу в экстраординарном деле о величайшем мошенничестве на выборах в истории США", – написал Трамп, не став уточнять, какие именно штаты поддержали инициативу Пакстона.

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Напомним, что ранее Верховный суд США уже отклонил иск штаба Дональда Трампа о пересчете результатов выборов президента в штате Пенсильвания.

Стоит также отметить, что в двух крупнейших округах штата Висконсин, где побеждал Байден, Трамп все-таки добился пересчета бюллетеней, однако это не только лишь усугубило его положение.

Видео: Сегодня

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техас Дональд Трамп выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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