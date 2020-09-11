19 лет после теракта 9/11: трагедия до сих пор уносит жизни людей

Сегодня, 11 сентября, мир чтит память погибших в результате самого ужасного теракта в истории. 19 лет назад террористы захватили пассажирские самолеты, протаранили высокие небоскребы в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне. Погибли почти три тысячи человек. Как трагедия изменила Америку, рассказывают новости "Сегодня".

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Сразу два самолета насквозь пронзили высокие небоскребы Нью-Йорка. И это не трагическая случайность, а самый кровавый теракт в истории.

"Я думал, это землетрясение. Здание зашаталась и сложилась. В одном направлении", – вспоминает Майкл Хингсон, который работал во Всемирном центре торговли.

В момент атаки Майкл был на работе – на 78-м этаже одной из башен. Говорит, никто не понял, что случилось. Люди почувствовали толчки, и в панике заметались в поисках выхода. А незрячего Майкла выручила его поводырь – собака Розелла.

"Моя Розелла спокойно встала рядом. Затем мы нашли ступени и спустились вниз. Я ей повторял: молодец! И мы уверенно двигались вперед. Дома Розелла вела себя, как будто ничего не произошло", – делится мужчина.

Весь Нью-Йорк окутало дымом, всемирно известные башни-близнецы упали. В это же время в Вашингтоне пылало здание Пентагона – в него тоже на самолете врезались террористы-смертники.

"Сплошная разруха. Как смотришь страшный фильм, но это была наша реальность. Атака на всю страну, и я должен был ее спасать", – рассказывает пожарный Майкл О'Коннел.

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Он спасал страну с брандспойтом в руках. Майкл был среди пожарников, которые тушили обломки небоскребов и освобождали застрявших.

"У нас были маски из обычной ткани – те, которыми сейчас защищаются от ковида. Думали ли мы о защите? Мы спешили достать из-под завалов людей и отправить их домой", – вспоминает спасатель.

Домой в тот день не вернулись почти три тысячи человек. И жуткая атака террористов, которая случилась 19 лет назад, уносит жизни до сих пор.

"Имена, высечены на стене, принадлежат людям, умершим от болезней, связанных с терактом 11 сентября. Пожарники, полицейские, спасатели разгребали завалы и дышали токсинами. А потом болели раком", – говорит основатель фонда поддержки больных Джон Фил.

Ежегодно на стене чеканят около двухсот новых фамилий – тех, кто боролся с последствиями теракта, но не поборол собственную болезнь. В годовщину трагедии имена погибших обычно зачитывают вслух – так чтят память. В этом году, из-за пандемии, много церемоний состоится онлайн. Но к мемориалу на окраине Нью-Йорка все же придут люди. Помолятся и возложат цветы.

Организатора терактов Усаму бен Ладена – лидера группировки "Аль-Каида", ответственного за атаки – американцы ликвидировали через 10 лет после трагедии, позже ликвидировали и его сына. Еще пятерых подозреваемых будут судить зимой.

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