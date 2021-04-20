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3 млн прививок в день! В США уже 26% населения получили две дозы COVID-вакцины

20 апреля, 05:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Согласно последним данным, среди взрослого населения 50,7% получили хотя бы одну прививку и 33% полностью вакцинированы

В США ввели около 212 миллионов доз вакцины против коронавируса. В среднем делали по 3 миллиона прививок в день, несмотря на паузу в поставках вакцины Janssen Johnson & Johnson.

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Об этом сообщает CNN.

И хотя среднесуточный темп снизился из-за изучения безопасности американской прививки Janssen, около 40% населения США (более 132 миллионов человек) получили хотя бы одну дозу вакцины, и около 26% населения (более 85 миллионов человек) полностью вакцинированы.

Согласно данным CDC, среди взрослых 50,7% получили хотя бы одну прививку и 33% полностью вакцинированы, а среди пожилых людей 80,1% получили по меньшей мере одну прививку и около 65% полностью вакцинированы.

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Напомним, в Австралии желающих вакцинироваться меньше, чем завезенной в страну вакцины – люди боятся после сообщений о негативных последствиях после вакцины AstraZeneca.

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Тем временем в Украине стартовала вакцинация сотрудников МВД, в общем же темпы вакцинации оставляют желать лучшего – за все время был вакцинированы 450 645 человек. При этом две дозы по-прежнему получили только пять человек.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США вакцинация коронавирус
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