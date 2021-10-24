Еще одна экологическая катастрофа? У берегов Канады горит судно с химикатами (видео)

На границе между США и Канадой загорелся контейнеровоз Zim Kingston, перевозивший химикаты для горнодобывающей промышленности. Специалисты работают над оценкой ситуации.
Как сообщает Reuters, шестнадцать членов экипажа эвакуировали, пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. В настоящее время горят десять контейнеров, и огонь продолжает распространяться, но сам корабль не горит.
Также береговая охрана Канады работает с американскими коллегами над отслеживанием 40 упавших за борт контейнеров.
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"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории (Британская Колумбия) и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", – заявил глава экологической организации Surfrider. Foundation Canada Дэвид Будино.
Пожары на суднах
- К сожалению, подобные ситуации не редкость в мире. Так, в июне вблизи Шри-Ланки загорелось судно с украинцами. Судно MSC MESSINA шло в Сингапур. На полпути в машинном отделении корабля началось возгорание, погиб 20-летний моряк из Одессы.
- Также ранее у побережья Калифорнии загорелось судно. По меньшей мере 34 человека погибли. По данным телекомпании CNN, инцидент произошел на борту коммерческого судна длиной 25 метров, которое, предположительно, использовали аквалангисты.
- В результате пожара на азербайджанском судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море пострадали 14 человек, они получили ожоги разной степени тяжести. Инцидент случился во время трубоукладочных работ.