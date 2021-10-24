Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Реал онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Еще одна экологическая катастрофа? У берегов Канады горит судно с химикатами (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 октября, 11:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несколько контейнеров с опасным веществом упали в воду, экипаж эвакуировали
Загорелся контейнеровоз MV Zim Kingston. Фото: коллаж "Сегодня"
Загорелся контейнеровоз MV Zim Kingston. Фото: коллаж "Сегодня"

На границе между США и Канадой загорелся контейнеровоз Zim Kingston, перевозивший химикаты для горнодобывающей промышленности. Специалисты работают над оценкой ситуации.

Как сообщает Reuters, шестнадцать членов экипажа эвакуировали, пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. В настоящее время горят десять контейнеров, и огонь продолжает распространяться, но сам корабль не горит.

Реклама

Также береговая охрана Канады работает с американскими коллегами над отслеживанием 40 упавших за борт контейнеров.

"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории (Британская Колумбия) и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", – заявил глава экологической организации Surfrider. Foundation Canada Дэвид Будино.

Реклама

Пожары на суднах

  • К сожалению, подобные ситуации не редкость в мире. Так, в июне вблизи Шри-Ланки загорелось судно с украинцами. Судно MSC MESSINA шло в Сингапур. На полпути в машинном отделении корабля началось возгорание, погиб 20-летний моряк из Одессы.
  • Также ранее у побережья Калифорнии загорелось судно. По меньшей мере 34 человека погибли. По данным телекомпании CNN, инцидент произошел на борту коммерческого судна длиной 25 метров, которое, предположительно, использовали аквалангисты.
  • В результате пожара на азербайджанском судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море пострадали 14 человек, они получили ожоги разной степени тяжести. Инцидент случился во время трубоукладочных работ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять