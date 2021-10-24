Еще одна экологическая катастрофа? У берегов Канады горит судно с химикатами (видео)

Несколько контейнеров с опасным веществом упали в воду, экипаж эвакуировали

Загорелся контейнеровоз MV Zim Kingston. Фото: коллаж "Сегодня"

На границе между США и Канадой загорелся контейнеровоз Zim Kingston, перевозивший химикаты для горнодобывающей промышленности. Специалисты работают над оценкой ситуации.

Как сообщает Reuters, шестнадцать членов экипажа эвакуировали, пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. В настоящее время горят десять контейнеров, и огонь продолжает распространяться, но сам корабль не горит.

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Также береговая охрана Канады работает с американскими коллегами над отслеживанием 40 упавших за борт контейнеров.

"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории (Британская Колумбия) и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", – заявил глава экологической организации Surfrider. Foundation Canada Дэвид Будино.

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