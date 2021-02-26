50 млн доз более чем за месяц: в США активно вакцинируют от COVID-19 (фото)

Более чем за месяц американцы получили более 50 млн доз вакцины, что опережает график населения вакцинации на несколько недель.

Реклама

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

Он поставил перед собой цель: вакцинировать 100 млн американцев за 100 дней своего президентства.

"Сегодня я здесь, чтобы доложить, что мы уже на полпути. 50 миллионов прививок всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом. Это на несколько недель опережает график, даже с учетом неудач, с которыми мы столкнулись во время недавних зимних штормов", – заявил Байден.

По его словам, несмотря на вакцинацию, люди должны продолжать соблюдать меры предосторожности.

Реклама

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Реклама Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Напомним, Джо Байден направил уведомление Конгрессу о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии COVID-19 еще на год с 1 марта 2021 года.

Ранее мы сообщали, что 22 февраля Джо Байден объявил в стране пятидневный траур в память более чем о 500 тыс. американцев, умерших от осложнений COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама