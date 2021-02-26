Українська
$ 27,93
34,15
  1. Мировые новости
  2. США

50 млн доз более чем за месяц: в США активно вакцинируют от COVID-19 (фото)

26 февраля, 06:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцинированы почти 50% американцев старше 65 лет

Более чем за месяц американцы получили более 50 млн доз вакцины, что опережает график населения вакцинации на несколько недель.

Реклама

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

Он поставил перед собой цель: вакцинировать 100 млн американцев за 100 дней своего президентства.

"Сегодня я здесь, чтобы доложить, что мы уже на полпути. 50 миллионов прививок всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом. Это на несколько недель опережает график, даже с учетом неудач, с которыми мы столкнулись во время недавних зимних штормов", – заявил Байден.

По его словам, несмотря на вакцинацию, люди должны продолжать соблюдать меры предосторожности.

Реклама

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В тренде
Новая норма? В Израиле прошел концерт "только для вакцинированных"

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Реклама

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Напомним, Джо Байден направил уведомление Конгрессу о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии COVID-19 еще на год с 1 марта 2021 года.

Ранее мы сообщали, что 22 февраля Джо Байден объявил в стране пятидневный траур в память более чем о 500 тыс. американцев, умерших от осложнений COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцинация вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)США
Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)
Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)США
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти
Умер последний битник Лоуренс ФерлингеттиСША
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалюты
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалютыКриптовалюта
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдром
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдромСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять