Семь диджитал-трендов 2021 года по прогнозу Google

В 2021 году компаниям стоит обратить пристальное внимание на развитие мобильных приложений и продажи с помощью видео, а также принимать еще больше мер по защите данных потребителей. Такой прогноз дали менеджеры компании Google относительно главных тенденций развития digital-маркетинга.

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Соответствующий материал размещен на официальном ресурсе компании Think with Google.

1. Рост роли мобильных приложений в развитии бизнеса

Согласно прогнозам на период восстановления после пандемии коронавируса, 30% потребителей считают, что теперь покупки будут совершать иначе, поэтому розничным магазинам нужно использовать возможности развития, заложенные в мобильных приложениях.

Как правило, пользователи, скачивающие приложение, – будущие лояльные клиенты, которые тратят в три раза больше, чем те, кто покупает с мобильных устройств. В 2021 году эта тенденция сохранится, поэтому компании должны развивать стратегию работы с приложениями.

2. Бережное обращение с данными

Чем больше пользователей приходит в интернет, тем важнее обеспечивать им конфиденциальность и защиту данных. А в 2020 году онлайн-инструменты стали для нас просто жизненно необходимыми, и теперь бренды должны еще ответственней относиться к сохранению информации и объяснять, как она используется.

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Поэтому в 2021 году многие бренды будут не просто обсуждать этику работы с данными, но и принимать соответствующие меры. Этичная работа с данными требует, чтобы все решения принимались в интересах пользователей, а не просто для соблюдения законов.

3. Видео – двигатель онлайн-покупок

Из-за COVID-19 потребители проводят дома больше времени, чем когда-либо и как никогда хотят чувствовать, что они не одни, поэтому все чаще обращаются к онлайн-видео за информацией, развлечениями и общением.

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году, а может и раньше, более 80% потребительского трафика в интернете будет приходиться на долю видео. Также растет популярность телевидения и для YouTube на экране телевизора в марте 2020 года рост составил 80% по сравнению с прошлым годом.

Чтобы добиться успеха в 2021 году, необходимо пользоваться популярностью онлайн-видео и обращаться к потребителям там, где они находятся, советуют в Google.

4. Стремление потребителей к экологичности

Пандемия усилила стремление потребителей к устойчивому экологическому развитию. Самая популярная тема сейчас "переработка мусора", также для людей при выборе товаров все более важно их влияние на окружающую среду. По данным Google Trends, в категории "Продукты питания и напитки" растет количество запросов "экологически устойчивый" и "местные продукты".

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Бренды, которые хотят быть на передовой этих изменений, должны постоянно искать новые способы обеспечить экологичность: с помощью партнерств, новых отраслевых проектов, инновационных методов производства и переработки. Все это будет еще сильнее развиваться в 2021 году.

5. Маркетинг без файлов cookie

Сбор данных имеет решающее значение для эффективного маркетинга и ранее в интернете для этого широко использовались файлы cookie, в которых сохраняется информация о том, что происходит после клика. Но новое время диктует новые требования пользователей в отношении конфиденциальности и новые законы.

В 2021 году инновационные способы сбора данных, не нарушающие конфиденциальности, продолжат развиваться и маркетологи будут оценивать эффективность кампаний с помощью таких сложных методик, как моделирование конверсий.

Менеджер Google убежден, что, создав надежную инфраструктуру, компании смогут получать больше информации, собирая меньше данных.

6. Автоматизация услуг через доверие клиентов

Компаниям придется автоматизировать часть услуг, чтобы оправдывать новые ожидания потребителей. Речь идет о таких функциях, как автозаполнение, управление повторными заказами или чат-боты службы поддержки.

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Но нужно еще более осторожно обращаться с личными данными клиентов – в 2021 году следует понятно и откровенно объяснять покупателям, как и для чего вы будете использовать их данные, что поможет укрепить доверие. Автоматизация позволит оптимизировать предоставляемые услуги, но это возможно только тогда, если обе стороны получают что-то ценное.

7. Вопросы равенства

В середине 2020 года в Google Поиске увеличилось количество поисковых запросов Black-owned business (компании с темнокожим владельцем). То есть сейчас люди стремятся изменить мир в том числе путем определенных покупательских решений.

В 2021 году потребители будут ожидать от брендов не только слов, но и действий и те из них, которые не оправдывают ожиданий, могут оказаться в опасной ситуации.

Необходимо не только создавать в компании атмосферу, в которой разные люди будут чувствовать себя комфортно, но и обдуманно планировать рекламные кампании.

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