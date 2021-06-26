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А как же доллар? Власти Сальвадора будут раздавать жителям биткоины

26 июня 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Правительство рассчитывает продвинуть использование криптовалюты в экономике

На снимке изображена криптовалюта. Фото: hromadske.ua

На снимке изображена криптовалюта. Фото: hromadske.ua

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что каждый житель страны, который заведет счет в национальном биткоин-кошельке Chivo, получит $30 в биткоинах. Он рассчитывает, что стимулирование использования криптовалюты поможет государству привлечь инвестиции.

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Об этом пишет Bloomberg.

Правительство рассчитывает продвинуть использование криптовалюты в экономике и привлечь население к Chivo.

По его словам, 7 сентября в силу вступит закон, по которому биткоин признается официальным платежным средством в Сальвадоре.

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Президент подчеркнул, что использование криптовалюты поможет Сальвадору привлечь инвестиции, повысить потребление и сократить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей. При этом банковские счета, открытые в долларах, так и останутся в этой валюте, как и зарплаты и пенсии.

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"Зачем нам этот закон? Потому что рыночная капитализация биткоина во всем мире составляет $600 млрд, и если мы сделаем это, инвесторы и туристы, у которых есть биткоины, придут в страну и принесут пользу сальвадорцам и экономике", – сказал президент.

Отметим, что Сальвадор станет первой страной, которая сделала биткоин официальным платежным средством.

Напомним, недавно основатель Tesla Илон Маск обрушил курс биткоина шуткой о том, что его компании "расстанется" с этой криптовалютой. После этого стоимость одного токена упала более чем на 2 тыс. долларов.

А после этого экс-президент США Дональд Трамп назвал биткоин аферой, после чего курс криптовалюты просел на 10%.

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