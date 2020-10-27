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Ад вырвался наружу. Фоторепортаж из охваченной огнем Калифорнии

27 октября, 13:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сотни людей эвакуированы, двое спасателей получили ожоги после пожара в Южной Калифорнии

Американский штат Калифорния в очередной раз в этом году оказался охвачен лесными пожарами.

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Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

По данным канала CBS, огонь разгорелся 25 октября в округе Оранж, расположенном в 70 км от Лос-Анджелеса. Из-за сильных ветров за сутки площадь охваченной пламенем территории увеличилась почти вчетверо – с 800 до до 3000 га.

Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake
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Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

Местные власти объявили угрозу наивысшего уровня и издали распоряжение об обязательной эвакуации 90 тысяч жителей 200-тысячного города Ирвин и его пригородов. О погибших не сообщается, однако как минимум один жилой дом был уничтожен.

С возгоранием борются порядка 700 сотрудников спасательных служб. Как минимум двое из них получили серьезные ожоги и сейчас подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

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Из-за огня ряд дорог оказался перекрыт, а также были временно прекращены занятия в местных школах и Калифорнийском университете. К тому же, около 320 тысяч человек остались без электричества.

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Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

Причины возгорания пока установить не удалось, однако, по предварительным данным, оно могло начаться из-за неполадок в линиях электропередач.

Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake
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Фото: REUTERS/Ringo Chiu, Mike Blake

Дым от масштабного возгорания в Южной Калифорнии даже видел из космоса.

Напомним, что полтора месяца назад вокруг водохранилища неподалеку от города Фресно в Калифорнии тоже вспыхнул лесной пожар. В результате не менее четырех человек погибли.

Также сообщалось о лесном пожаре, который вспыхнул около города Эппл-Велли в Калифорнии в августе – тогда порядка 7,8 тыс. человек были эвакуированы.

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