"Афера века" в Калифорнии: осужденные преступники получили 1 млрд долларов

Прокуратура американского штата Калифорния раскрыла схему мошенничества, благодаря которой десятки тысяч заключенных, включая серийных убийц, получили от государства не менее миллиарда долларов.

Реклама

Об этом сообщает NBC, окрестив это "предположительно крупнейшей мошеннической схемой" в истории штата.

По данным окружного прокурора Сакраменто Энн Мари Шуберт, лишь с марта по август заключенные в тюрьмах штата подали 35 тыс. обращений на предоставление пособий по безработице в связи с пандемией.

Всего на "помощь" осужденным выделили 140 млн долларов. Деньги выдавали либо им лично, либо их родственникам и знакомым на свободе.

Схема вскрылась в сентябре, когда в тюрьмы стали массово поступать денежные переводы. В большинстве случаев, арестанты не скрывали свои данные, но в некоторых случаях подписывались вымышленными именами. Один из них представился как "Poopy Britches", что переводится как "Грязные Штаны".

Реклама

"Такое впечатление, что заключенные над нами издеваются", – пожаловалась Шуберт.

Среди участников схемы обнаружили 133 преступников, которые были приговорены к смертной казни – они получили от государствам не менее 420 тыс. долларов.

В тренде Два ключевых штата объявили Байдена победителем выборов

Осуществить схему удалось благодаря дырам в законодательстве – в Калифорнии отсутствует система для "сопоставления" данных из тюрем с заявлениями насчет пособий по безработице.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом уже поручил спецслужбам собрать рабочую группу для решения этой проблемы.

Напомним, что ранее в США обнаружили другого афериста, который по COVID-программам получил около 4 млн долларов в виде займов на льготных условиях.

Реклама

Как мы уже писали, весной Белый дом принял соглашение об экстренной помощи американской экономике и гражданам в размере 2 трлн долларов.

А как аферисты во время пандемии выманивают деньги у украинцев, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама