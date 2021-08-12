Афганистан сдали талибам. Что там происходит и как это аукнется в Украине

Мусульманские радикалы заявляют, что контролируют 80% территории страны. Угроза нависла над Кабулом. Байден заявил, что умывает руки

Обученная США армия Афганистана не может сдержать натиск сторонников движения "Талибан" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан" распространяет свой контроль на все новые провинции Афганистана. Сейчас идут бои за второй по величине город страны Кандагар. Эксперты говорят, что падение Кабула может произойти в течении трех месяцев. Президент Ашраф Гани покинул столицу. Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит в Афганистане и чем события в Южной Азии важны для Украины. Связь тут есть, на Ближнем Востоке это хорошо видят.

10 провинций за неделю

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Согласно сообщениям из Афганистана, за неделю движение "Талибан" захватило столицы десяти из 34 провинций страны. Бои идут все ближе к Кабулу. Только за последние два дня пали пять из них:

Файзабад – столица провинции Бадахшан на северо-востоке страны;

Газни – столица провинции Газни в 130 км от Кабула;

Фарах – центр провинции Фарах на западе страны;

Пули-Хумри – центр северной провинции Баглан;

Кундуз – столица провинции Кундуз между Багланом и афганско-таджикской границей.

Талибам удается вытеснить обученные и вооруженные США правительственные войска после непродолжительных боев. Например, по данным Би-Би-Си, в Кундузе талибам сдались сотни солдат правительственной армии. По данным газеты Guardian, за город Пули-Хумри бои шли несколько часов, но в итоге силы безопасности отступили.

"Днем талибы прорвались сквозь линию фронта в нескольких направлениях. После тяжелых боев чиновники и силы безопасности отступили из здания правительства, офиса спецслужб и главного полицейского участка. Бои продолжаются. Мы решаем, куда отступить", – рассказал британским журналистам один из городских чиновников утром в среду. Через несколько часов город контролировало движение "Талибан".

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В соцсетях публикуют видео, как правительственные войска покидают города.

По оценкам западных экспертов, талибы контролируют уже 80% территории Афганистана.

Афганские министры бегут за границу

Президент страны Ашраф Гани пытается взять ситуацию под контроль, однако его правительство один за другим покидают министры. Сегодня уволился командующий правительственной армией генерал Вали Мохаммад Ахмадзай и ушел в отставку министр финансов Халид Пайенда, который спешно покинул страну. Причиной в министерстве назвали захват исламистами важных таможенных пунктов на границах и потери бюджета.

Гани в среду вылетел в Мазари-Шариф. Но и там тоже неспокойно – "Талибан" подтягивает туда свои силы.

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Президент Афганистана Ашраф Гани надеется на поддержку местных кланов в Мазари-Шарифе. Фото Reuters

В Мазари-Шарифе президент Гани планирует встретиться с бывшими полевыми командирами – лидером таджикской диаспоры Атто Мухаммади Нуром и Абдулом-Рашидом Дустумом, которые имеют влияние в регионе.

Источник в правительстве Афганистана сообщил телеканалу Al-Jazeera, что афганское правительство предложило "Талибану" войти в правительство при условии прекращения военных действий.

20-летняя война с талибами

Исламистское движение "Талибан" удерживало власть в Афганистане с 1996 по 2001 год и с 2004 года контролирует регион Вазиристан на севере Пакистана.

7 октября 2001 года в ответ на теракты 11 сентября США при поддержке НАТО начали в Афганистане контртеррористическую операцию "Несокрушимая свобода".

22 декабря 2001 года Хамид Карзай был провозглашен и. о. президента Афганистана.

7 декабря 2004 года прошли первые президентские выборы после свержения режима "Талибан". На них победу одержал Хамид Карзай;

28 декабря 2014 года была завершена операция "Несокрушимая свобода";

5 января 2015 года талибы возобновили свою деятельность, взорвав машину в центре Кабула;

6 июня 2015 года "Талибану" удалось полностью захватить район Ямган в северной провинции Бадахшан. Армия и полиция покинули район;

27 августа 2015 года движение "Талибан" спустя 7,5 лет вернуло себе контроль над стратегически важным городом Муса-Кала в провинции Гильменд;

29 сентября 2015 года крупнейший успех "Талибан" за 14 лет – полностью захвачен Кундуз. В ходе штурма у боевиков оказалась бронетехника афганской армии;

21 мая 2016 года в приграничном районе между Афганистаном и Пакистаном беспилотник США нанес удар по машине с лидером "Талибана" Ахтаром Мансуром. Вечером появилось сообщение, что новым третьим "эмиром" стал главный судья движения Мавлави Хайбатулла Ахундзада;

24 сентября 2016 года Пентагон заявил, что талибы контролируют 10% Афганистана;

12 апреля 2019 года талибы объявили о начале весеннего наступления в Афганистане;

10 сентября 2019 года они вышли на границу с Таджикистаном;

29 февраля 2019 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение: США и НАТО полностью выведут свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев, а "Талибан" должен отказаться от нападений;

2 марта 2019 года талибы объявили о возобновлении боевых действий;

9 марта 2019 года США начали вывод своих войск из Афганистана;

8 июля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Америка полностью выведет свои войска из Афганистана к 31 августа.

Боевики захватывают целые военные части с оружием и бронетехникой / Фото Reuters

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Америка при этом намерена умыть руки. Это следует из заявления президента США Джо Байдена.

"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и снабдили современным оружием и снаряжением 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек. Они должны бороться. Их больше, чем талибов", – заявил во вторник Джо Байден.

Смена приоритетов

Позиция Вашингтона дает понять, что американские войска сейчас не будут ввязываться в новую войну в Афганистане. Это притом, что спецслужбы США, командование Пентагона и члены Конгресса предупреждали Белый дом, что афганское правительство не сможет противостоять "Талибану" без поддержки американской огневой мощи.

"Америка оставила Афганистан на талибов. Америка не хочет воевать со всеми везде. Америка ушла из Сирии, сейчас уходит из Ирака и Афганистана. Сейчас она старается усилить свои позиции в Европе, в том числе и в Украине. Мы это видим по присутствию натовцев на учениях в Украине", – отметил "Сегодня" редактор UATV Arabic Сафван Джулак.

По мнению Джулака, причина в том, что у Белого дома поменялся стратегический враг – теперь это не "Аль-Каида" и не "Талибан", это Китай. Задача Вашингтона не дать России сблизиться с Китаем.

"То, что уходят из Южной Азии – может обернуться для Украины позитивным моментом. Украина хотела ежегодно иметь от США помощь в размере 1 млрд долларов. Уход американцев оттуда, дает им ресурсы на поддержку Украины. А США очень заинтересованы сдерживать Россию. С 2005 года Запад заинтересован быть поближе к РФ", – считает Сафван Джулак.

Ранее Segodnya.ua сообщал, что американцы начали вывод войск из Афганистана на фоне наступления талибов . Также, по нашим данным, Талибан предупредил, что все американские военные, намеренные остаться, будут считаться оккупантами.

При этом президент США Джо Байден не меняет своей позиции и намерен далее отказываться от участия Америки в афганском противостоянии. "Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий иного результата", – заявлял Байден в июле.

8 августа талибы захватили афганский город Кундуз – третью провинциальную столицу за несколько дней.