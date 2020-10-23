Аккаунт Трампа в Twitter взломали: хакер предложил придумать пароль "поинтереснее"

Учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией

Специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter и получил доступ к его аккаунту.

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Об этом сообщает de Volkskrant.

Специалист рассказал, что пароль Трампа – "maga2020!". Это сокращение от фразы "Make America Great Again" – предвыборного лозунга Трампа.

После четырех неудачных попыток Геверс ввел еще раз пароль и получил доступ к аккаунту. По его словам, учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией.

Геверс написал письмо президенту США, в котором предложил Трампу придумать более длинный пароль и включить двухфакторную аутентификацию.

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Также он обратился в Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, ЦРУ, ФБР, Белый дом, предвыборный штаб Трампа и администрацию Twitter.

На следующий день специалист заметил, что в аккаунте Трампа включили двухфакторную аутентификацию. Еще через два дня с ним связалась Секретная служба США, которой Геверс переслал всю имеющуюся информацию. Затем в Twitter Трампа сменили пароль.

Однако доказательств, что Геверс взломал аккаунт нет, а в Белом доме сообщили, что его заявление – ложь.

Также мы писали о том, что Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post, в которой была опубликована переписка сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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