Аккаунты сторонников Трампа в Twitter заблокировали: причина

Популярная соцсеть Twitter заблокировала аккаунты, которые принадлежат сторонникам Трампа.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации СМИ, работу аккаунтов в Twitter приостановили из-за спама и манипуляций. Сейчас выясняется, какие еще аккаунты могли нарушить политику сервиса. В случае если они будут выявлены, Twitter также их заблокирует.

Сейчас установлено, что из-за нарушения прав заблокированы 12 аккаунтов. Их владельцы использовали чужие фотографии.

Однако часть заблокированных аккаунтов смогла привлечь тысячи подписчиков, прежде чем их разоблачили.

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К слову, дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые должны были состояться 15 октября, отменили.

Также мы писали о том, что коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем 16%.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.

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