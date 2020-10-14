Аккаунты сторонников Трампа в Twitter заблокировали: причина

Популярная соцсеть Twitter заблокировала аккаунты, которые принадлежат сторонникам Трампа.
Об этом сообщает "Интерфакс".
По информации СМИ, работу аккаунтов в Twitter приостановили из-за спама и манипуляций. Сейчас выясняется, какие еще аккаунты могли нарушить политику сервиса. В случае если они будут выявлены, Twitter также их заблокирует.
Сейчас установлено, что из-за нарушения прав заблокированы 12 аккаунтов. Их владельцы использовали чужие фотографии.
Однако часть заблокированных аккаунтов смогла привлечь тысячи подписчиков, прежде чем их разоблачили.
К слову, дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые должны были состояться 15 октября, отменили.
Также мы писали о том, что коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем 16%.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.
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