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Активно атакует: в пяти штатах США выявили случаи заражения "британским" штаммом COVID-19

6 января, 00:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Джорджии заболел 18-летний парень

Первый случай заражения новым видом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, зафиксировали в штате Джорджия. Это уже пятый штат, в который проник вирус.

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Об этом заявили в Государственном департаменте общественного здравоохранения США, передает decaturish.

Заболел 18-летний парень из Джорджии, который не путешествовал и находится дома на карантине.

Как констатировала руководитель управления Кэтин Туми, обнаружение данной разновидности "должно стать тревожным сигналом для всех жителей" штата.

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Носителей нового вида коронавируса выявили также в Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке и Флориде.

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За все время пандемии в США коронавирусом заразились более 21 млн человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 356 тысяч человек.

В то же время эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани заявила, что мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, в отличие от прежнего особенно заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет – это делает его более опасным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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США вирус коронавирус Джорджия
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