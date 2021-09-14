"Аль-Каида" может пойти на новые теракты в США – американская разведка

Американская разведка считает, что террористическая организация "Аль-Каида", ответственная за теракты в США 11 сентября, может восстановить свой потенциал. Этому будет способствовать сохранение власти талибов в Афганистане.
Об этом пишет Bloomberg.
Как пишет СМИ, американские разведчики в своих оценках угроз для нацбезопасности отметили, что уже через 1-2 года "Аль-Каида" может организовывать новые теракты на территории Соединенных Штатов.
"По самым осторожным прогнозам, "Аль-Каиде", вероятно, понадобится от одного до двух лет для создания определенного потенциала, чтобы по меньшей мере представлять угрозу нашей стране", – сказал директор разведуправления Пентагона Скотт Берриер.
После того, как "Аль-Каида" восстановила свое присутствие в Афганистане, спецслужбы США уже начали отслеживать ее деятельность.
Что известно о теракте 9/11
- По данным Википедии, серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств произошла 11 сентября 2011 года.
- Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.
- Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Они врезались в башни, после чего те обрушились и вызвали разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона.
- Пассажиры и команда четвертого авиалайнера хотели помешать террористам, однако самолет упал в поле в штате Пенсильвания.
- В результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.
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