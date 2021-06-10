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Америка вернулась и наказание за вредоносные действия: что Байден скажет Путину

10 июня 2021 3:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Соединенные Штаты по-прежнему стремятся к стабильным отношениям с Россией, но в любой момент готовы дать отпор

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, у которого 16 июня запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, озвучил несколько посылов, подготовленных им для главы Кремля. Так, глава Белого дома хочет стабильных отношений, но заявит о последствиях за нарушение суверенитета демократических стран и лидерстве США.

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Об этом Байден сообщил, выступая перед военными на американской базе в Великобритании.

По словам президента США, несмотря на то что Америка не ищет конфликта с РФ, она даст решительный ответ, если Россия своими действиями будет вредить ей.

"Я скажу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света... США ответят мощно и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия", – заявил Байден.

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты по-прежнму стремятся к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Россией.

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Байден также заявил, что намерен четко дать понять Путину, что "Америка вернулась" и будет защищать свои главные ценности и стратегические интересы.

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"Чтобы дать ему (Путину. – Ред.) знать, что я хочу, чтобы он знал – Америка вернулась", – сказал глава Белого дома.

Тем временем в Швейцарии полным ходом идет подготовка к одному из важнейших мероприятий международной политической повестки – саммиту президентов США и России, и власти Женевы предпринимают беспрецедентные меры безопасности.

О чем говорили в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете.

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Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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