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Американцев призвали не ездить в Украину. В чем причина?

21 апреля, 03:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В стране тяжелая ситуация с пандемией коронавируса, а также опасная ситуация в Крыму и на востоке Украины

Американцев призвали воздержаться от поездок в Украину из-за высокого уровня коронавируса и опасной ситуации в Крыму и на востоке Украины.

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Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали Уведомление о четвертом уровне угрозы для путешествий в Украину из-за COVID-19, что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране", – говорится в сообщении.

А из-за того, что правительство США не может оказывать экстренные услуги своим гражданам в Крыму, сотрудникам запретили выезжать в Крым.

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Что касается Луганской и Донецкой области, то его нельзя посещать из-за вооруженного конфликта, который привел к гибели более 13 000 человек.

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"Людям, в том числе гражданам США, угрожали, задерживали или похищали в течение нескольких часов или дней после того, как их останавливали на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых силами под руководством России", - говорится в заявлении.

Ранее Зеленский заявил, что не боится вторжения российских войск на востоке Украины и страна готова к любому развитию событий.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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