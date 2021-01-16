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"Американцы будут гордиться": Байден пообещал самую необычную в истории инаугурацию

16 января, 02:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Подробности церемонии он пока не сообщает

Избранный президент США Джо Байден считает, что его инаугурация может быть самой необычной за всю историю США.

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Как передает CNN, об этом он сказал во время сбора средств.

"Это может быть самая необычная инаугурация в американской истории", – сказал Байден.

Также он отметил, что его церемония приведения к присяге не будет похожа на предыдущие инаугурации, но не сообщил более подробной информации.

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Он сказал, что это будет "событие, которым американский народ будет гордиться".

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К слову, на инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января, национальный гимн исполнит Леди Гага.

Ранее мы писали, что представители Республиканской партии США будут добиваться импичмента Джо Байдена в первый же его рабочий день на посту президента.

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США инаугурация Джо Байден
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