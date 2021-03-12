Американцы смогут отмечать день независимости от COVID-19: Байден назвал несколько условий

Взрослое население США могут вакцинировать уже к 1 мая

Президент США Джо Байден ожидает, что уже к 1 мая все взрослое население страны в возрасте от 18 лет и старше пройдет вакцинацию от коронавируса.

Реклама

Об этом он сказал во время своего видеообращения, передает NBC News.

По его словам, 4 июля, в День независимости США, американцы могут также отмечать и день независимости от коронавируса.

Читайте также: Идеи лучших подарков к главным праздникам марта

"Фотографии и видео 2019 года кажутся снятыми в другую эпоху: последний отпуск, последний день рождения с друзьями, последний отпуск большой семьей", – сказал Байден.

В тренде Италия, Норвегия и Исландия остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Реклама

Однако он отметил, что если все люди будут носить маски, соблюдать правила карантина и вакцинироваться, уже в День независимости США ограничения могут смягчить.

"После этого долгого и тяжелого года День независимости стал бы поистине особенным – когда мы не только отмечаем нашу независимость как нацию, но и начинаем отмечать нашу независимость от этого вируса", – сказал Байден.

Также президент США Джо Байден подписал законопроект, предполагающий выделение дополнительно 1,9 триллиона долларов на "План спасения Америки".

В прошлом году администрация уже экс-президента Дональда Трампа добилась принятия Конгрессом пакета помощи населению в размере 2 трлн долларов.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама