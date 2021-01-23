Українська
$ 28,26
34,37
  1. Мировые новости
  2. США

Американец сорвал сумасшедший джекпот в миллиард долларов

23 января, 12:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

Счастливчик выиграл в лотерею рекордную сумму

Гражданин Мичигана купил билет с выигрышной комбинацией номеров одного из крупнейших джекпотов лотереи Mega Millions. Счастливчик получил $1 млрд.

Реклама

Об этом сообщает сайт лотереи.

Шансы на выигрыш были 1 к 302,5 млн.

Это второй по размеру джекпот, который разыгрывался в лотерее Mega Millions за всю ее историю. Самый крупный выигрыш достался жительнице Южной Каролины в 2018 году, он составлял $1,5 млрд.

Размер джекпота рос с 15 сентября, когда был зафиксирован предыдущий выигрыш в Висконсине. В Mega Millions заявляли, что это самый длинный отрезок времени без выигрышей в лотерею.

В тренде
Импичмент Трампу предложили перенести на февраль
Реклама

Напомним, ранее 73-летний пенсионер из США, пожелавший остаться неизвестным, выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете.

А Элейн Томпсон из английского города Киллингворт проработала в супермаркете 25 лет, несмотря на то, что в декабре 1995 года сорвала миллионный куш в лотерею – она выиграла 2,7 миллиона фунтов стерлингов.

А в Украине казино и лотереи работают по таким правилам:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США лотерея выигрыш удача мичиган
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Инаугурация Джо Байдена: все подробностиСША
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять