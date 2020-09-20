Американка обнаружила у себя во дворе огромного аллигатора: видео

Жительница штата Алабама (Соединенные Штаты) после прошедшего в этом регионе урагана "Салли", выглянув в окно, обнаружила во дворе трехметрового аллигатора. Соответствующее видео она выложила на своей странице в Facebook.

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На видео видно, как огромная рептилия плавает в воде, принесенной ураганом, во дворе дома Тины Бенетт.

"О, боже мой, это за нашим окном", – говорит женщина в кадре.

Аллигатор во дворе в Алабаме

В то же время, по словам Беннетт, аллигатор – не единственное животное, которое она обнаружила в своем дворе в результате шторма.

"Мы были окружены водой, аллигаторами и ядовитыми змеями", – написала она в комментарии к видео.

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Напомним, на Грецию обрушился мощный средиземноморский циклон. Из-за штормового ветра и ливней произошли сбои в электроснабжении, дома на островах в Ионическом море подтопило.

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