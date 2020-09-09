Американская прививка от коронавируса: сколько платят тем, кто испытывает на себе вакцину

В клинических испытаниях в Америке участвует уже 30 тысяч добровольцев

Соединенные Штаты готовятся прививать мир от коронавируса. В стране уже заявили, что вакцину от COVID-19 могут презентовать уже в октябре.

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Сейчас клинические испытания на финальной стадии, говорит президент Трамп. Впрочем, ученых быстрый медицинский прорыв насторожил, как и рядовых американцев. Большинство вакцинироваться не готовы. Но наши корреспонденты нашли смельчаков, которые уже испытали на себе американскую вакцину. "Сегодня" пытались выяснить – были ли у этих людей побочные эффекты?

Район Даунтаун – деловой центр Вашингтона. В докоронавирусные времена утром здесь нельзя было протолкнуться – тысячи людей спешили к своим офисам. А теперь улицы опустели – американцы предпочитают работать из дома. И лишний раз не выходить, чтобы не подцепить COVID-19.

Над созданием вакцины круглосуточно работают лучшие американские лаборатории. Американские исследователи на финальной стадии: вакцину уже массово тестируют на людях. В клинических испытаниях участвует 30 тысяч добровольцев. Среди них и Роберт Хуэбнер – разработчик компьютерных игр из Калифорнии.

"Я увидел рекламу, что разыскивают людей. А мне нравится быть первопроходцем. Семье, жене и дочери, сказал уже после инъекции. И зря волновался – они меня поддержали", – рассказывает участник клинических испытаний вакцины Роберт Хуэбнер.

Как проходила вакцинация, Роберт поведал в эксклюзивном интервью "Сегодня". Анализы крови, проверка давления и истории его болезней – на все ушло четыре часа. И в тот же день в клинике ему под кожу вживили ослабленный вирус.

"Кололи сюда – в мышцу над локтем. Это не больно, по ощущениям – как прививка от гриппа. Через час, убедившись, что с нами все хорошо, нас отпустили из клиники. А через три недели мы пришли снова. У нас взяли тест на коронавирус. Мой был отрицательным, и мне сделали повторную прививку", – делиться деталями Роберт.

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За участие в испытаниях Роберту заплатили 200 долларов. Еще 30 – за дорогу в клинику. Вскоре ему нужно съездить туда снова: проверить, есть ли антитела к COVID-19. Они появились у всех предыдущих испытуемых, отчитываются американские ученые. Обнадеживает своих граждан и президент США.

"Под моим руководством вакцину изготовят за рекордные сроки. Она будет эффективной. А появится очень скоро, возможно, даже в октябре. Люди всего мира будут счастливы", – заявил президент США Дональд Трамп.

Впрочем, специалисты осторожны с прогнозами. Отчасти подопытные жалуются на побочные эффекты: их лихорадит, чувствуют усталость, боль в мышцах. Вакцину, говорят, предстоит еще как следует изучить.

"Я удивлюсь, если до конца октября у нас будет репрезентативное исследование, которое докажет действенность и безопасность вакцины. Мы не можем сделать ошибку и вызвать у людей недоверие к вакцине", – говорит директор Образовательного центра вакцинации детской больницы в Филадельфии Пол Оффит.

По количеству случаев коронавируса Соединенные Штаты – на первом месте в мире. Инфицированных – более шести миллионов. Впрочем, если вакцина станет доступной в этом году, большинство американцев отнесется к ней настороженно. На данный момент, согласно опросам местных СМИ, ее готовы уколоть себе только треть американцев.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ сообщили, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в мире.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, что о создании своей вакцины заявила Россия.

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