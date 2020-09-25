Американский суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

Правительство США должно обосновать свое решение

В Соединенных Штатах суд принял решение, которое может заблокировать введение запрета на скачивание TikTok. Об этом сообщает The Hill.

Реклама

Так, суд приказал администрации президента США либо отложить запрет на скачивание TikTok в американских онлайн-магазинах приложений, либо подать юридические документы в защиту этого шага до полудня пятницы, 25 сентября.

На прошлой неделе Министерство торговли CША издало приказ на запрет скачивания TikTok. Приказ должен был вступить в силу в прошлое воскресенье, 20 сентября, но запрет перенесли на неделю.

Читайте также: TikTok отказал Microsoft и выбрал нового партнера в США

23 сентября TikTok подал судебный иск на отмену запрета, после чего судья окружного суда США по округу Колумбия Карл Николс заявил, что правительство должно подать юридический ответ на запрос TikTok или отложить запрет на скачивание приложения.

Реклама

Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп одобрил продажу американского сегмента соцсети TikTok компании Oracle. Он отметил, что покупка у китайской ByteDance американской части TikTok позволил платформе сохранить свое название в США (она станет TikTok Global), но при этом она не будет связана ни с какой другой страной, включая Китай.

О том, как пользователи TikTok зарабатывают миллионы на своем видеоконтенте, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама