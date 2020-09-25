Українська
$ 28,25
32,89
  1. Мировые новости
  2. США

Американский суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

25 сентября, 09:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правительство США должно обосновать свое решение

В Соединенных Штатах суд принял решение, которое может заблокировать введение запрета на скачивание TikTok. Об этом сообщает The Hill.

Реклама

Так, суд приказал администрации президента США либо отложить запрет на скачивание TikTok в американских онлайн-магазинах приложений, либо подать юридические документы в защиту этого шага до полудня пятницы, 25 сентября.

На прошлой неделе Министерство торговли CША издало приказ на запрет скачивания TikTok. Приказ должен был вступить в силу в прошлое воскресенье, 20 сентября, но запрет перенесли на неделю.

Читайте также: TikTok отказал Microsoft и выбрал нового партнера в США

В тренде
В Беларуси "похитили" адвоката Колесниковой: в милиции объяснили пропажу

23 сентября TikTok подал судебный иск на отмену запрета, после чего судья окружного суда США по округу Колумбия Карл Николс заявил, что правительство должно подать юридический ответ на запрос TikTok или отложить запрет на скачивание приложения.

Реклама

Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп одобрил продажу американского сегмента соцсети TikTok компании Oracle. Он отметил, что покупка у китайской ByteDance американской части TikTok позволил платформе сохранить свое название в США (она станет TikTok Global), но при этом она не будет связана ни с какой другой страной, включая Китай.

О том, как пользователи TikTok зарабатывают миллионы на своем видеоконтенте, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США суд TikTok
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черное море вошел скоростной десантный корабль ВМС США (фото)
В Черное море вошел скоростной десантный корабль ВМС США (фото)США
Трамп разразился новым обвинением в сторону России:
Трамп разразился новым обвинением в сторону России: "похитили" оружиеСША
Трамп готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19
Трамп готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19США
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрылиПолитика
Выборы президента США: Байден оторвался от Трампа в рейтингах
Выборы президента США: Байден оторвался от Трампа в рейтингахСША
США – против Nord Stream 2: Раскалывает Европу и давит на Украину
США – против Nord Stream 2: Раскалывает Европу и давит на УкраинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять