Американскую вакцину от коронавируса получит весь мир – Трамп

В ближайшее время поставки американской вакцины от коронавируса будут осуществляться по всему миру.

Реклама

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, это поможет положить конец пандемии. В то же время Трамп отметил, что никто не верил, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года.

"Мы уже начали общенациональную программу вакцинации, и мы направляем вакцину по всему миру", – сказал Трамп.

Президент США отметил, что к началу следующего года вакцина будет доступна каждому американцу, а вскоре после этого она будет доставляться по всему миру.

Реклама

Ранее мы писали, что в США (штат Колорадо) зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

Также сообщалось, что американская биотехнологическая компания Novavax заявила о начале третьего заключительного этапа исследования эффективности своей вакцины против коронавируса PREVENT-19 в США и Мексике.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама