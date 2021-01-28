Глава компании Apple Тим Кук заявил, что согласно последним данным, активная база устройств Apple составляет 1,65 миллиардов девайсов. Компания стала крупнейшим продавцом в мире.

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В интервью Reuters Кук сказал, что продажи значительно увеличились в Китае – на 57% до 21,31 миллиардов долларов.

"У нас было два из трех самых продаваемых смартфонов в городских районах Китая", – сказал Кук.

Данные исследовательской компании IDC показали, что поставки Apple выросли на 22% до рекордных 90,1 миллионов телефонов за квартал.

В тренде Apple "захватила" почти четверть мирового рынка смартфонов

К слову, недавно Apple впервые за четыре года возглавила рейтинг самых дорогих брендов в мире, составленный американской консалтинговой компанией Brand Finance.

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Также мы писали, что в 2021 году компания Apple представит обновленную линейку своих продуктов, среди новшеств много неожиданного для клиентов компании.

Ранее сообщалось, что создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров назвал 7 причин, по которым пользователи iPhone должны быть недовольны политикой App Store.

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