Армия России не уходит: США заявили о ЧП на переговорах с Кремлем

Джон Салливан сказал, что ситуация на границе Украины не изменилась в лучшую сторону

Солдатики Путина никуда не делись, о чем и сообщил журналистам Джон Салливан / Коллаж "Сегодня"

Посол США в Москве Джон Салливан в интервью российским журналистам назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой. Никакой деэскалации с российской стороны американцы не наблюдают, а они, как известно, в последние недели ведут воздушную разведку в регионе с территории Украины.

О своих опасениях Джон Салливан рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".

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Слова посла

"Ситуация на границе (Украины – Ред.) не менялась с тех пор, как Билл Бернс, директор ЦРУ, приезжал сюда в самом начале ноября. У нас есть острая проблема в Украине, которая все обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации", – отметил посол.

По его словам, в условиях угрозы российского вторжения в Украину сложно обсуждать с Москвой так называемые гарантии безопасности. При этом США не будут принимать решения по российским предложениям без европейских партнеров и союзников, включая Украину.

Дипломат добавил, что сегодня проводится множество обсуждений ситуации как на уровне президентов, так и министров иностранных дел США и Украины. "Эти обсуждения продолжаются практически каждый день на очень, очень высоком уровне. И будут продолжаться сегодня", – уточнил Салливан.

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Обстановка