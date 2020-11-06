Astanavites! Трамп проигрывает выборы в США и это рассмешило Twitter

Предварительные результаты президентских выборов в США, которые не несут действующему главе государства Дональду Трампу ничего хорошего, порождают в интернете все новые и новые мемы.
В частности, как сообщает сайт "Сегодня", пользователи высмеивают реакцию Трампа на промежуточные данные подсчета голосов в так называемых колеблющихся штатах, которые и определят победителя.
В Twitter 45-го президента США все чаще и чаще появляются сообщения только из заглавных букв, что в интернет-общении принято считать повышенной интонацией. В таком контексте Трампа в украинском сегменте интернета сравнили с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем.
Отдельно стоящая категория шуток – сам Twitter президента, который сам по себе уже стал мемом. Пользователи считают, что на его странице органично смотрелись бы сообщения о начале американского "майдана" или ставшая крылатой фраза Януковича после бегства.
Напомним, что СМИ уже рассматривают варианты, которые могут ждать страницу Трампа в Twitter в случае его поражения на выборах. Скорее всего, если он продолжит выступать с бездоказательными обвинениями, его могут заблокировать.
Больше о том, как проходит само голосование, читайте в материале: "Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США".
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