AstraZeneca готова выйти на рынок США: вакцина показала 80% эффективности

Испытания в Чили, Перу и США показали, что повышенного риска образования тромбов нет

Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca, которую будут производить в Австралии, покоряет новые рынки. Она показала лучшие результаты, чем ожидалось, в крупном позднем испытании, потенциально открыв путь для ее экстренного разрешения в США и укрепив доверие к вакцине после многочисленных неудач в Европе.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Производитель лекарств заявил в понедельник, 22 марта, что испытания в Чили, Перу и США показали, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 79% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 и, что особенно важно, не представляет повышенного риска образования тромбов. В ближайшие недели компания намерена запросить разрешение на применение препарата в США.

По мнению аналитиков, последние данные должны помочь в решении некоторых из этих проблем. В исследовании участвовало более 32 тысяч человек, в том числе добровольцы пожилого возраста, и в нем больше внимания уделялось результатам предыдущих исследований, проведенных в Великобритании, что побудило некоторые европейские страны сначала воздержаться от использования вакцины AstraZeneca для пожилых людей.

"Ясно, что эта вакцина имеет очень хорошую эффективность (помните, что 60% до начала каких-либо испытаний считались хорошей целью?) и что эта эффективность не демонстрирует заметного снижения в более старшем возрасте", – заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

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Примерно 20 процентов участников клинических испытаний были старше 65 лет, и примерно 60 процентов их страдали от состояний, повышающих риск тяжелой формы COVID-19, таких как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Исследование показало, что препарат эффективен во всех возрастных группах, а его эффективность в группе людей старше 65 лет составила 80 процентов, сообщает TVN 24.

Напомним, более десятка европейских стран, включая Германию и Францию, прекратили использование вакцины AstraZeneca в начале марта после того, как некоторые сообщения связали ее с тромбозом у крайне малого числа людей. Затем вакцинацию возобновили – после того, как Европейское агентство по лекарствам заявило, что она безопасна, но опрос общественного мнения в понедельник показал, что европейцы по-прежнему скептически относятся к безопасности этой вакцины.

На скандал вокруг AstraZeneca отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, нет оснований для приостановления или уменьшения использования вакцины в нашей стране.

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