Атлантический океан нагревается: температура воды побила рекорд за тысячи лет

Температура воды в Атлантическом океане побила рекорд как минимум за последние 2900 лет.

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К такому выводу пришли ученые из США и Канады, говорится в исследовании НАН США.

Эксперты подчеркивают, что изменения за последние десятилетия указывают на то, что процесс вышел за рамки природных колебаний.

Так, ученые из Массачусетского университета и Университета Квебека отследили колебания температуры в Атлантике примерно за 2900 лет, изучив керны отложений (пробы твердого вещества в форме цилиндрического столбика) в канадской Арктике.

Отложения льда брались из озера Элсмир, ведь изменения температуры сильно влияют на этот регион. Из-за более теплой воды давление повышается, в результате уменьшается высота снежного покрова. Это, в свою очередь, означает меньший сток наносов. Осадочные керны показали регулярное повышение и понижение температуры Атлантики, а также то, что за последнее десятилетие скорость нагрева океана увеличилась.

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Также ученые сравнили керны из разных мест, в том числе керны у южного побережья Исландии, который охватывает последние 230 лет. Результаты показывают, что "недавнее потепление в Атлантике не имеет себе равных" как минимум за 2900 лет.

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