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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Авиаудары по Афганистану – Axios публикует слив о планах Пентагона

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 августа, 11:25
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Военные могут уничтожить более 2000 бронетранспортеров и до 40 самолетов
США могут авиаударами уничтожить свою военную технику, которой пользуется "Талибан" / Фото: коллаж "Сегодня"
США могут авиаударами уничтожить свою военную технику, которой пользуется "Талибан" / Фото: коллаж "Сегодня"

Талибы, которые захватили Афганистан, начали использовать американское оружие. В связи с этим США рассматривают возможность нанесения авиаударов по технике, оставленной американскими войсками в Афганистане.

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Об этом сообщает Axios.

В США обеспокоены не только применением Талибаном оружия против мирных жителей, но и тем, что его может захватить ИГИЛ или "Талибан" может передать оружие Китаю или России.

"Мы уже видели боевиков Талибана, вооруженных американским оружием, которое они захватили у афганских сил. Это представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и наших союзников", – заявил член палаты представителей Майкл МакКол.

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Таким образом в администрации Байдена рассматривают возможность нанесения авиаударов по более крупному оборудованию. Оно включает более 2000 бронетранспортеров и до 40 самолетов.

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В то же время, в Белом Доме опасаются, что такой шаг может спровоцировать талибов, а США сосредоточены на эвакуации людей из Афганистана.

"Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам" – сказал один официальный представитель США.

Что происходит в Афганистане

После того как США начали выведение войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А затем талибы вошли в Кабул, который оставил президент страны.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.

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